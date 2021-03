Agnès Pannier-Runacher est l'invitée de Sonia Mabrouk vendredi à 8h15

La ministre déléguée chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, est l’invitée de Sonia Mabrouk à 8h15 vendredi dans la matinale d’Europe 1. Elle revient sur la production et le conditionnement des vaccins qui doit démarrer en mars en France afin de faire le point sur l'avancée de ce dispositif et le nombre de doses concernées. Elle est également interrogée sur la décision de plusieurs pays européens de se tourner vers les vaccins russes ou chinois à cause des lenteurs de l'Union européenne.

La production (ou plutôt le conditionnement) #vaccins devait démarrer en mars #France. Ou en est-on? Combien?

