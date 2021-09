Affaire Bygmalion : pour Georges Fenech (LR), "le doute doit profiter à l'accusé"

INTERVIEW

L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a écopé d'un an de prison ferme dans l'affaire "Bygmalion" pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. L'ancien chef de l’État va faire appel du jugement. A droite, de nombreuses personnalités lui ont apporté leur soutien. Parmi elles, Georges Fenech, ancien magistrat, ex-député LR et proche de Nicolas Sarkozy, qui dénonce "une justice qui ne s'appuie pas sur des preuves." Sur le plateau de l'émission "Punchline" de Laurence Ferrari, Georges Fenech a exprimé son mécontentement face à cette décision. "Cela me pose un problème. Le doute doit profiter, comme on dit, à l'accusé", a-t-il martelé sur le plateau de CNews et Europe 1.