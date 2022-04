Les abstentionnistes vont-ils se mobiliser pour les élections législatives ?

Jamais le second tour de l'élection présidentielle n’avait aussi peu attiré les électrices et électeurs. Une abstention à 28%, un niveau jamais atteint depuis 1969. Les électeurs ont particulièrement boudé les urnes dans le département de l'Eure en Normandie. Dans la commune de Louviers par exemple, le record d'abstention a été battu : 36% au second tour. Des Lovériens qui n'ont pas l'air décidé à prendre le chemin des urnes pour les législatives en juin.

Une abstention record envisageable

Un petit bourg silencieux, une église, un supermarché, près de 12.000 âmes dont un tiers s'est abstenu au second tour de la présidentielle. Alors le scrutin de juin paraît bien lointain pour Charles, en pause cigarette devant sa boutique du centre-ville où il répare des ordinateurs : "Pour les législatives, je vais peut-être m'abstenir, je ne sais pas...", souffle-t-il. "C'est un échiquier politique et la partie est bloquée."

Un carrefour plus loin, de la musique s'échappe du Lauralys, petit bar du centre-ville où Miraj termine son café allongé. Il n'a pas voté à l'élection présidentielle et pour les élections législatives, la question est tranchée. "Je n'irai pas parce qu'en fait, je pense que c'est déjà calculé d'avance donc je n'irai pas voter pour ça", lance-t-il.

De son côté, Céline, gérante de l'établissement depuis fin janvier 2020, les législatives ne "servent à rien". "Aujourd'hui, ça ne changera rien, c'est le président qui décide, pas les députés donc ça ne m'intéresse pas", soutient-elle. Un fort taux d'abstention est donc envisageable dans cette commune normande. En 2017, il avait atteint les 63% au second tour des législatives.