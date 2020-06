"500 appels" au numéro national pour les auteurs de violences conjugales, annonce Schiappa

INTERVIEW

Le numéro national dédié à l’écoute des auteurs de violences, lancé début avril dans le but d’éviter que les tensions au sein du couple ou de la famille ne s’aggravent pendant la période du confinement, a reçu "500 appels", a annoncé Marlène Schiappa lundi soir sur Europe 1.

"Accompagnement" des conjoints violents

"Pendant le confinement (lundi 6 avril, ndlr), on a ouvert une ligne téléphonique (08.019.019.11) à destination des auteurs de violences conjugales", rappelle au micro de Nathalie Lévy la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. "Ils peuvent téléphoner et être accompagnés" et la plateforme a reçu "500 appels d'hommes depuis l'ouverture de la ligne téléphonique pour se faire accompagner". La ligne est ouverte du lundi au dimanche de 9 heures à 19 heures.

Une baisse des féminicides en 2020 ?

Par ailleurs, Marlène Schiappa a défendu sur Europe 1 l'une des mesures de la proposition de loi LREM sur les violences conjugales, à savoir la saisie des armes des conjoints violents. "Le premier mode opératoire (des féminicides, ndlr), c'est l'arme à feu. Maintenant, une fois que ce texte sera voté, dès la première plainte, les policiers et les gendarmes pourront saisir les armes à feu et ainsi mieux protéger les femmes", se félicite la secrétaire d'État.

Cette proposition de loi cherche à endiguer le fléau des féminicides en France, alors qu'"on observe que depuis début 2020, il y aurait une baisse des féminicides", explique Marlène Schiappa : "On serait passé d'un féminicide tous les 2,5 jours à en moyenne environ un féminicide tous les quatre jours. C'est un petit mieux, mais on ne peut bien sûr pas s'en réjouir. C'est encore beaucoup trop."