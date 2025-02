Sarah Michelle Gellar rend un hommage bouleversant à Michelle Trachtenberg, sa petite sœur de fiction : «Je vivrai… pour toi»

La star de "Buffy contre les vampires" pleure Michelle Trachtenberg, sa petite sœur à l'écran, tragiquement disparue ce mercredi 26 février à l'âge de 39 ans.

Leur lien s'était tissé il y a vingt-cinq ans sur le tournage de la série fantastique culte Buffy contre les vampires, dans laquelle elles étaient sœurs. Sarah Michelle Gellar incarnait l'aînée, Buffy Summers, et Michelle Trachtenberg, sa cadette, Dawn, une adolescente de quatorze ans. Le temps avait passé mais ne les avait pas éloignées. Aujourd'hui, tout est différent : Sarah Michelle Gellar s'est réveillée mercredi matin en apprenant la disparition de sa petite sœur de fiction, qui a rendu son dernier souffle à l'âge de 39 ans.

"Je t'aimerai toujours"

Sous le choc, l'actrice a mis du temps avant de trouver la force d'exprimer sa tristesse. Elle l'a finalement fait cet après-midi sur Instagram, en partageant plusieurs photos d'elle et de Michelle Trachtenberg pendant le tournage de Buffy contre les vampires, en coulisses, ou sur des tapis rouges. Des instants de vie qu'elle gardera précieusement en mémoire. "Michelle, écoute-moi. Écoute. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. La chose la plus difficile sur cette terre est d'y vivre. Je serai courageuse. Je vivrai... pour toi", écrit la star, bouleversée, en légende de ces clichés.

Les hommages se multiplient depuis l'annonce de la disparition de l'actrice, qui souffrait de graves soucis de santé et avait récemment subi une greffe de foie. Blake Lively, son ennemie jurée dans Gossip Girl, la série sur la jeunesse dorée de Manhattan dans laquelle elles se donnaient la réplique, a salué son "courage" et sa "loyauté". Leurs co-stars Ed Westwick et Chace Crawford ont eux aussi partagé leur profond chagrin, tout comme James Marsters, l'interprète de Spike dans Buffy contre les vampires, et Rosie O'Donnell, qui avait travaillé avec elle sur Harriet la petite espionne.