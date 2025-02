Tentez de gagner une croisière de rêve sur le Mékong avec Croisieurope !

Du lundi 3 au vendredi 7 février, Europe 1 vous fait gagner une croisière de rêve pour deux personnes sur le Mékong, avec CROISIEUROPE.

Des temples d'Angkor au delta du Mékong

Cette semaine dans le jeu de la Matinale "Les Enfants d'Europe 1" à 7h20, CROISIEUROPE, entreprise familiale alsacienne et leader européen de la croisière fluviale, vous invite à une spectaculaire croisière hors du temps au fil d’un fleuve de légende : le Mékong !

Tentez de gagner une croisière exceptionnelle au Mékong avec Croisieurope ! © Croisieurope

À bord d’un confortable bateau de seulement 48 passagers, vous naviguerez des temples d’Angkor jusqu’au delta du Mékong, à la découverte du Cambodge et du Vietnam, en passant par Phnom Penh et Ho Chi Min Ville. C’est une spectaculaire aventure hors du temps et au fil d’un fleuve de légende qui vous attend à bord de votre bateau de grand confort. Vous verrez, le monde est plus beau au fil de l’eau avec CROISIEUROPE !

Des hauteurs de l'Himalaya aux côtes sud de la Mer de Chine, au terme d'un parcours de 4500 km, le Mékong, partout où il coule, fascine les hommes et façonne leur vie. Nous vous proposons de descendre ce grand et généreux “serpent d'eau”, depuis les vestiges d'Angkor jusqu’à la rivière Tonlé sur les pas d’Henri Mouhot, puis Phnom Penh et Hô Chi Minh-Ville, ville encore fortement imprégnée de la présence française coloniale. Voyage propice à la méditation qui vous permettra de vivre au rythme du Mékong et de ses affluents à bord d'un bateau alliant confort et charme colonial.

Pour tenter de gagner cette croisière pour deux personnes, envoyez toute cette semaine CROISIERE au 7 39 21 (2x0.75cts+coût du sms) et répondez à la question ! Et si vous avez manqué la chronique des "Enfants d'Europe 1", aucun problème : vous pouvez la réécouter ici à tout moment.

Règlement du jeu disponible sur cette page