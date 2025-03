Du 10 au 14 mars, jouez au jeu des Enfants d'Europe 1 et tenter de remporter un magnifique week-end dans un lieu d'exception au Château de Pizay.

Europe 1 vous gâte ! Cette semaine dans le jeu des "Enfants d'Europe 1", nous vous proposons de tenter de remporter un séjour de 3 jours au Château de Pizay, un lieu d'exception situé au cœur du Beaujolais à 40 minutes de Lyon.

Tentez de gagner un week-end de rêve au Château de Pizay ! © Château de Pizay

Ce château-hôtel 4 étoiles est au cœur d’un des plus grands domaines viticoles entre Brouilly et Morgon. Le Château de Pizay compte 80 hectares de vignes, des Jardins à la Française, une piscine chauffée, un spa de 1000 m² pour vous détendre, mais aussi un parcours Oeno-sensoriel d’initiation à l’œnologie.

De plus, vous serez invité au restaurant gastronomique du Château où le Chef travaille les produits du terroir et leur mariage avec les vins du domaine.

Écoutez la chronique "Les enfants d'Europe 1" diffusée à 5h40 et 7h20, et répondez à la question posée en envoyant CHATEAU par SMS au 7 39 21 (2x0.75cts+coût du sms). Et si vous avez manqué la chronique en direct, vous pouvez la réécouter à tout moment sur le lien suivant : https://www.europe1.fr/emissions/les-enfants-deurope-1

Bonne chance !

Règlement du jeu disponible sur cette page