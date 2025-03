Du lundi 31 mars au vendredi 4 avril, jouez au jeu des Enfants d'Europe 1 et tentez de gagner un séjour de rêve en Corse à l'hôtel LE PINARELLO.

Cette semaine dans le jeu des Enfants d'Europe 1, tentez de remporter un séjour de rêve à Porto-Vecchio en Corse à l'hôtel LE PINARELLO.

Tentez de gagner un séjour de rêve en Corse à l'hôtel LE PINARELLO © Le Pinarello

L'heureux gagnant partira 4 jours et 3 nuits au sud de la Corse face à la baie de Pinarello, une des plus belles baies de Corse non loin de Porto-Vecchio. Posé directement sur la plage de Pinarello, c’est un hôtel intime avec des terrasses privatives donnant sur la mer pour toutes les chambres, un Spa avec des soins PHYTOMER, et une piscine sur le toit offrant une vue magnifique sur la baie turquoise…

Afin de tenter votre chance, envoyez CORSE par sms au 7 39 21 (2x0.75cts+coût du sms) et répondez à la question en lien avec la chronique Les enfants d'Europe 1. Si vous avez manqué la chronique du jour, il vous suffit de la réécouter sur cette page !

Bonne chance !

Règlement du jeu disponible sur cette page

