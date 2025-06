Tentez de gagner un séjour de rêve dans un hôtel 5 étoiles aux Cures de Trouville-sur-Mer

Cette semaine dans le jeu des Enfants d'Europe 1, tentez de gagner un séjour bien être exceptionnel aux Cures de Trouville, établissement 5 étoiles.

Du lundi 16 au vendredi 20 juin, participez au jeu des Enfants d'Europe 1 pour tenter de gagner un séjour exceptionnel de 3 nuits aux Cures de Trouville, établissement 5 étoiles, qui vous permettra de vous ressourcer dans des conditions optimales.

Tentez de gagner un séjour de rêve dans un établissement 5 étoiles aux Cures de Trouville-sur-Mer © Cures de Trouville

Vous prendrez le large et vivrez une pause iodée inoubliable dans cet hôtel 5 étoiles, signé MGallery, qui trône face à la mer, entre plage et centre historique, et qui célèbre cette année ses 10 ans d’élégance et de bien-être.

Au programme : 3 nuits de rêve avec un sublime petit-déjeuner plein de vitalité, 3 soins de thalasso, un spa somptueux de 2500m² avec piscine d’eau de mer chauffée… Tout est pensé pour votre détente absolue : c’est un lieu magique pour se ressourcer.

Pour tenter votre chance, envoyez THALASSO par SMS au 7 39 21 (2x0.75cts+coût du sms).

Règlement du jeu disponible sur cette page