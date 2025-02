Pascal Praud et vous - Fermeture de C8 : «Pourquoi Cyril Hanouna ne va pas en Suisse ? Il serait largement gagnant», suggère un auditeur

Vendredi prochain, la chaîne C8 cessera d'émettre conformément à une décision de l'Arcom validée par le Conseil d'État. Un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures, propose à Cyril Hanouna d'animer... en Suisse. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Alors que la chaîne C8 va disparaître de la TNT le vendredi 28 février prochain, Julien, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, tient à apporter son "soutien inconditionnel à Cyril Hanouna" à la tête du programme TPMP. Et lui suggère une idée : "Aujourd'hui, tout le monde regarde la télévision par internet. Pourquoi il ne va pas en Suisse ? Il retrouverait toute sa liberté de parole, il ne serait pas loin de Paris, et en plus de faire un énorme baroud d'honneur au fisc, il serait largement gagnant."