Ne manquez pas "Secrets d’histoire : La folle épopée de Charlotte d'Angleterre" mercredi sur France 3

Ce mercredi, retrouvez un épisode inédit de "Secret d'Histoire" présenté par Stéphane Bern.

Dans cet épisode inédit de Secrets d’Histoire diffusé mercredi 21 mai à 21h05 sur France 3, Stéphane Bern vous invite à suivre la folle épopée de Charlotte d’Angleterre, grand-mère de la reine Victoria et aïeule de l'actuel roi Charles III. Cette souveraine est à l’origine de nombreuses révolutions artistiques et sociales qui perdurent encore aujourd’hui… comme l’éducation des femmes, la création d’orphelinats et d’hôpitaux pour les futures mères.

Née en Allemagne, mariée avec faste à 17 ans au roi d’Angleterre en la chapelle royale du palais Saint-James de Londres, Charlotte va tout connaître. L’amour et la complicité qui la lie au roi dérogent à la règle des couples royaux de l’époque et quinze enfants vont naître de cette union passionnelle.

Le jeune Mozart, soutenu par la souveraine dès ses 8 ans, lui dédie même quelques-unes de ses plus belles sonates.

Côté patrimoine, vous allez découvrir Kew Palace, que les époux choisissent comme résidence d’été pour échapper à l'agitation de la cour de Buckingham, avec ses salles richement décorées, témoins silencieux de la vie et des épreuves du couple royal.

Tous les ingrédients du parfait conte de fées sont réunis, comme lorsque Charlotte va devoir s’imposer face à son propre fils aîné, le prince de Galles, dandy extravagant, coureur de jupons, joueur invétéré, qui compte bien profiter de la faiblesse de son père pour monter sur le trône. Comment ne pas souffrir avec elle, lorsque les médecins de l’époque, démunis face aux troubles mentaux du roi, vont tout tenter pour le soigner, quitte parfois à lui infliger des traitements de plus en plus controversés.

Voici donc l’histoire passionnante et romanesque de la reine Charlotte, qui, malgré un caractère timide et une personnalité que l’on croyait effacée, va devenir la femme forte du royaume de Grande-Bretagne en cette fin du XVIIIe siècle.