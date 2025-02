Catherine, fidèle auditrice et téléspectatrice de Cyril Hanouna, a fait part de son émotion depuis l'annonce de la fermeture de C8. La chaîne va s'arrêter le 28 février au soir sur décision du Conseil d'État. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





La décision lui a fait monter les larmes. Depuis l'annonce de la fermeture de C8, Catherine est peinée. Cette fidèle auditrice et téléspectatrice de Cyril Hanouna de 63 ans a fait part de son ressenti et de son émotion ce vendredi, au surlendemain de la décision du Conseil d'Etat.

"On est à fond avec Cyril, avec toute l'équipe, on trouve ça dégueulasse. On aimait tellement cette émission, moi l'autre jour j'en ai pleuré", explique-t-elle avec une émotion certaine dans la voix dans On marche sur la tête.