Le Conseil d'État a rejeté leur ultime recours contre le non-renouvellement de C8 et NRJ12 par l'Arcom. Invité dans l'émission "On marche sur la tête" de Cyril Hanouna, Benjamin Cauchy, figure des "gilets jaunes", a exprimé son amertume, craignant une volonté de "bâillonner les colères de demain".

















Le rideau tombera définitivement sur C8 et NRJ12 le 28 février au soir. Le Conseil d'État a rejeté mercredi leur dernier recours contre le non-renouvellement de leur fréquence télé par l'Arcom, régulateur de l'audiovisuel. Invité sur l'émission On marche sur la tête, présenté par Cyril Hanouna, Benjamin Cauchy partage son écœurement ainsi celui "d'une dizaine de milliers de personnes".

Un coup de massue selon Benjamin Cauchy

Le porte-parole des "gilets jaunes" en Haute-Garonne confie sa gratitude à Cyril Hanouna. "Tu nous as ouvert l'antenne sur TPMP. Tu nous as donné le micro, tu nous as permis de nous exprimer. Tu as été l'agora qui n'existait plus à l'Assemblée nationale", explique-t-il au micro d'On marche sur la tête.

Et la fermeture de C8 est un coup de massue pour cette figure du mouvement des "gilets jaunes". "J'ai le sentiment qu'ils sont en train de bâillonner les colères de demain, notamment par rapport au pouvoir d'achat parce que le problème n'est pas réglé", livre Benjamin Cauchy.