Un Français parmi les morts dans les attentats au Sri Lanka

Un ressortissant français figure parmi les étrangers tués dans les attentats suicides du dimanche de Pâques au Sri Lanka, ont annoncé lundi les autorités locales.

Au moins 31 étrangers tués

"Lundi 22 avril 2019 à 19h (heure locale, ndlr), le nombre d'étrangers qui ont été identifiés comme tués est de 31", a déclaré le ministère des Affaires étrangères sri-lankais dans un communiqué, avant de donner un décompte par nationalité mais sans préciser le sexe des victimes. "De plus, 14 étrangers sont portés disparus actuellement, et pourraient être parmi les victimes non identifiées" à la morgue, a ajouté le gouvernement.

Plus de 290 personnes ont péri et 500 ont été blessées dans cette vague d'attaques coordonnées qui a visé des hôtels de luxe et des églises, selon le dernier bilan officiel en date. Colombo a attribué ce bain de sang au mouvement islamiste local National Thowheeth Jama'ath (NTJ), qui ne l'a toutefois pas revendiqué pour le moment.

Des victimes de tous les continents

Parmi les nationalités étrangères touchées, l'Inde paie le tribut le plus lourd avec huit citoyens tués, suivie de la Grande-Bretagne avec six morts. La Chine, l'Arabie saoudite et la Turquie comptent deux victimes chacune, contre une pour la France, le Bangladesh, le Japon, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal. Deux victimes supplémentaires avaient la double nationalité américano-britannique, et deux autres des passeports australiens et sri-lankais, selon la liste fournie par le Sri Lanka. 17 ressortissants étrangers sont par ailleurs encore hospitalisés à Colombo.