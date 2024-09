Ukraine : six morts dans une double frappe contre un hôpital selon Kiev

Au moins six personnes ont été tuées dans une double frappe russe visant un hôpital, dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a annoncé samedi le ministère ukrainien de l'Intérieur. "A Soumy, les Russes ont frappé à deux reprises un établissement médical : à l'heure qu'il est, six personnes ont été tuées", a annoncé le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko sur Telegram.

Soumy, ville principale d'une région frontalière avec la Russie

La première attaque a "tué une personne" et endommagée plusieurs étages d'un hôpital, ce qui a entraîné son évacuation, a indiqué M. Klymenko. Alors que les secouristes et la police étaient arrivés sur place, "l'ennemi a de nouveau frappé durant l'évacuation de patients" et "à l'heure qu'il est, six personnes ont été tuées, dont un policier", a écrit le ministre de l'Intérieur, en précisant qu'un autre policier était blessé.

Soumy est la ville principale d'une région frontalière avec la Russie qui porte le même nom. Les autorités régionales ont précisé sur Telegram que les deux frappes russes ont été perpétrées avec des drones Shahed. La seconde attaque a frappé également une zone résidentielle.