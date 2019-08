Royaume-Uni : l'ancien patron du Ukip Nigel Farage critique violemment la famille royale

Être à plusieurs milliers de kilomètres de son pays l'a peut-être dévergondé. Lors d'un discours à Sydney, en Australie, Nigel Farage a très durement critiqué plusieurs membres de la famille royale britannique, dont la mère de la reine d'Angleterre Elizabeth II, comme le rapportent plusieurs médias anglophones dont le Guardian.

La Reine mère traitée de "buveuse de gin"

L'ancien patron du parti europhobe Ukip et aujourd'hui numéro un du Brexit Party a profité d'une conférence de la droite australienne, samedi, à laquelle les médias n'étaient pas conviés, pour d'abord louer la reine d'Angleterre : "C'est une femme incroyable, impressionnante, nous sommes tellement heureux de l'avoir", a salué Nigel Farage, réélu député européen en mai dernier.

Mais il s'en est aussitôt pris au prince Charles : "Quand il s'agit de son fils, quand il s'agit de Charlie Boy (surnom infantilisant, ndlr) et du changement climatique, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sa mère, la Reine mère, était légèrement en surpoids, grosse fumeuse, buveuse de gin, qui a vécu jusqu'à 101 ans. Tout ce que je peux dire, c'est que Charlie Boy est maintenant septuagénaire… Que la reine vive encore longtemps, longtemps."

"Empêcher Harry de devenir roi"

Autre membre de la famille britannique à faire les frais de ce discours extrêmement offensif : le prince Harry. Interrogé sur le choix de ce dernier et de Meghan Markle de n'avoir que deux enfants, Nigel Farage a eu des commentaires peu amènes envers l'héritier du trône, après le prince William. "Si je veux que la reine vive longtemps pour empêcher Charlie Boy de devenir roi, je veux que Charlie Boy vive encore plus vieux et que William vive éternellement pour empêcher Harry de devenir roi", a-t-il déclaré.