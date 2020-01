Réapparition mystérieuse de la tante de Kim Jong-un, disparue depuis six ans

Une surprenante réapparition est intervenue ce dimanche à Pyongyang, en Corée du Nord, dans la famille Kim, qui règne sur le pays depuis plus de 70 ans. Un article de Franceinfo fait le récit de "la réapparition surprise de la tante de Kim Jong-un". Kim Kyong Hui avait totalement disparu de la circulation depuis six ans. Pourtant, à l’occasion des festivités officielles du Nouvel an lunaire qui se déroulaient dimanche 26 janvier à Pyongyang, la femme de 73 ans était là, installée au premier rang de la tribune officielle aux côtés du leader Kim Jong-un et de son épouse.

L’histoire non-élucidée de Kim Kyong Hui

Tout commence en 2011, à la mort de Kim Jong Il, le père de l’actuel dirigeant. Kim Kyong Hui devient alors, avec son mari, une sorte de tutrice pour le jeune Kim Jong-un et fait beaucoup pour favoriser l’accession au trône de ce dernier. Mais deux ans plus tard, c’est le drame. Son mari est arrêté pour corruption et haute trahison. Il est également accusé de malversations financières, d’être alcoolique et de tromper sa femme. Il est alors immédiatement exécuté, Corée du Nord oblige. Sa femme disparaît alors et compte tenu de l’opacité du régime nord-coréen, difficile de savoir si elle est morte, exilée ou cachée.

Le mystère est resté entier jusqu’à dimanche dernier, six ans après son obscure disparition. Mais alors, pourquoi est-elle subitement de retour ? Les experts du régime nord-coréen évoquent un possible nouveau rôle d’importance, Kim Kyong Hui pourrait agir comme une conseillère de l’ombre politique ou économique. Il s’agirait là, d’un rôle plus symbolique qu’officiel, afin de rassurer le peuple sur l’unité de la famille dirigeante. En effet, la tension remonte sur le nucléaire, un moment-clé pour la Corée du Nord et son leader.