Pour Washington, Moscou veut créer un prétexte pour attaquer l'Ukraine

Les États-Unis ont dit jeudi avoir des preuves que Moscou envisage de filmer une fausse attaque ukrainienne contre la Russie afin de l'utiliser comme prétexte pour envahir l'Ukraine, a déclaré jeudi le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

"Nous pensons que la Russie pourrait produire une vidéo de propagande très violente, qui montrerait des cadavres et des acteurs jouant le rôle de personnes en deuil, ainsi que des images de lieux détruits avec des équipements militaires ukrainiens ou occidentaux", a précisé John Kirby au cours d'un point de presse. Les Etats-Unis avaient déjà évoqué la possibilité que la Russie mène une opération dite "sous fausse bannière", où un pays utilise les marques de reconnaissance de l'ennemi pour semer la confusion. Mais c'est la première fois qu'ils parlent de vidéos avec autant de précision.

"Nous avons des informations selon lesquelles les Russes veulent probablement fabriquer un prétexte pour une invasion, ce qui correspond tout à fait à leurs façons de faire", a déclaré John Kirby. "L'une des options est que le gouvernement russe, nous le pensons, prépare une fausse attaque de soldats ou d'agents de renseignement ukrainiens contre le territoire russe ou des russophones (d'Ukraine)", a-t-il ajouté.

Cette fausse attaque donnerait à la Russie, qui a massé plus de 100.000 soldats aux frontières de l'Ukraine, un prétexte pour envahir le pays. "On a vu ce genre d'activités des Russes dans le passé et nous pensons qu'il est important, quand nous avons ce genre d'informations, de les rendre publiques", a noté le porte-parole. Il a souligné que ce genre de tactiques est en général "approuvé au plus haut niveau du gouvernement russe".