Pour Thierry Breton, l'Europe «sait tout faire en matière de défense, il faut maintenant qu'on augmente» ces capacités

Dans l'optique de moins dépendre des Etats-Unis en matière de défense, l'ex-commissaire européen Thierry Breton a dit espérer dimanche, dans le Grand Rendez-vous Europe 1, Cnews, Les Echos, que l'Europe accélère dans ce domaine et que des pays comme l'Allemagne ou la France discutent de la couverture d'une potentielle dissuasion.

Face à la menace russe, et au vu des intentions de désengagement américaines, Thierry Breton, ex-Commissaire européen au Marché intérieur, a plaidé dimanche pour une Europe plus efficace en matière de défense.

"Lorsque j'étais commissaire, je me suis battu en tant que responsable des industries de défense pour augmenter notre capacité de production, massivement. On sait tout faire en Europe en matière de défense, il faut maintenant qu'on augmente", témoigne l'invité du Grand Rendez-vous Europe 1, Cnews, Les Echos.

"Il faut que désormais, non seulement ce que nous fabriquons, nous le fassions vite, mais il faut qu'on soit disponible. C'est la dissuasion dans laquelle on va rentrer. Évidemment, je mets la dissuasion nucléaire de côté", ajoute l'ex-commissaire, qui évoque également l'appel du pied du futur chancelier allemand Friedrich Merz à la France et à Grande-Bretagne pour discuter de la couverture de cette dissuasion.