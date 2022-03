Peltier pointe la «différence entre réfugiés chrétiens et migrants de la sphère arabo-musulmane»

Alors que l'invasion russe se poursuit en Ukraine, et que plus d'un million de personnes ont fui la guerre, l'accueil des déplacés ukrainiens dans les pays frontaliers s'organise. Emmanuel Macron a affirmé fin février que la France "prendra sa part pour assister la population ukrainienne". De son côté, alors qu'il avait justifié son refus de les accueillir car "la France est submergée", Éric Zemmour a changé de position. "Les Ukrainiens sont de vrais réfugiés qui fuient la guerre. Ils sont Européens, ils sont chrétiens nous devons les aider", a déclaré le candidat du parti Reconquête! lors de son meeting à Toulon dimanche.

Éric Zemmour "fait une différence, et moi aussi, entre des réfugiés déplacés européens et chrétiens que sont les Ukrainiens et des migrants économiques venus de la sphère arabo-musulmane qui sont en train de mettre en péril notre civilisation", a lancé le porte-parole du candidat, Guillaume Peltier, sur Europe Matin ce mardi.

"Qu'est-ce que nous disent les femmes ukrainiennes ? Elles veulent rester dans les pays frontaliers, le plus proche de leur mari, de leur père et de leur fils qui combattent pour la liberté au nom du patriotisme", s'est-il exclamé au micro de Sonia Mabrouk. "Donc, la priorité pour la France, c'est par exemple d'aider la Pologne et de suspendre les sanctions que l'Union européenne impose."

"La priorité ce n'est pas de faire des bons sentiments"

Au sujet du meeting d'Éric Zemmour dimanche à Toulon, le vice-président de Reconquête! a confirmé les propos du candidat à l'élection présidentielle. "Si des Ukrainiennes et des enfants ont des attaches en France, de la famille en France et souhaitent pouvoir venir en France, bien sûr que nous les accueillerons mais la priorité, ce n'est pas de faire de la bonne conscience et des bons sentiments sur le dos du malheur des autres."

"Ce que j'aime bien chez Éric Zemmour, c'est la force de sa sincérité, de son courage", a conclu Guillaume Peltier.