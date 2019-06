Mexique : un DJ israélien tué par balles lors d'une fête

Deux hommes, dont un disc jockey israélien, ont été tués par arme à feu samedi lors d'une fête dans le nord du Mexique, où le crime organisé est très présent, a indiqué le bureau du procureur local.

Deux hommes armés ont fait irruption dans cette fête et ouvert le feu avant de s'enfuir, a précisé le parquet de l'État de San Luis Potosi. La police de la ville de San Luis Potosi a été avertie vers 6 heures du matin (13 heures en France) "de coups de feu tirés dans une salle des fêtes". Les agents dépêchés sur place ont trouvé deux morts et deux blessés, ajoute le parquet. L'un des corps correspond à "un homme qui portait des papiers d'identité au nom de Dahan, 45 ans, de nationalité israélienne et qui était vraisemblablement le DJ de la réunion", ajoute-t-on de même source. Selon les médias locaux, il s'agit de Ronen Dahan, connu sous le nom de DJ Perplex.

Plusieurs cartels de la drogue se disputent le territoire de San Luis Potosi

Ce musicien est né en France, selon sa biographie sur sa page Facebook, et vit dans la région de Stockholm, en Suède. Vendredi soir, il avait signalé sur Facebook sa présence à San Luis Potosi. L'autre victime, également identifiée par le parquet sous son nom de famille (Alvaro), avait 31 ans.

Plusieurs cartels de la drogue se disputent le territoire de San Luis Potosi, dont le puissant Jalisco New Generation. Régulièrement, les tueurs à gages au service de ces gangs éliminent leurs rivaux et cachent leurs corps dans des tombes clandestines ou les assassinent au milieu de la rue, dans des fêtes ou dans des restaurants publics.

Ainsi, en avril, treize personnes, dont une mineure, ont été tuées par des hommes armés qui avaient ouvert le feu lors d'une fête d'anniversaire à Veracruz, un État violent de l'est du Mexique. En novembre dernier, également à Veracruz, cinq personnes avaient été tuées par des hommes armés à l'occasion d'un anniversaire de mariage.