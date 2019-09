L'ouragan Dorian frappe les Bahamas de plein fouet, "du jamais vu dans l'histoire"

L'ouragan Dorian s'est abattu dimanche sur les Bahamas avec des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h, un niveau sans équivalent dans l'histoire de cet archipel des Caraïbes. L'ouragan de catégorie 5, qualifié de "catastrophique" par le Centre national des ouragans américain (NHC), a touché terre à Elbow Cay, sur les îles Abacos dans le nord-ouest des Bahamas.

"Nous sommes face à un ouragan (...) comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire des Bahamas", a déclaré Hubert Minnis, Premier ministre de cet archipel de quelque 700 îlots situé entre la Floride, Cuba et Haïti. "C'est probablement le jour le plus triste de ma vie", a-t-il ajouté, en larmes. Des vidéos publiées sur le site du journal Tribune 242 des Bahamas montraient des vagues gigantesques atteignant les toits de maisons en bois, des bateaux chavirés flottant dans une eau boueuse au milieu de branches d'arbres, de planches et d'autres débris.

"Il semble désormais qu'il va remonter vers la Caroline du Sud et la Caroline du Nord. La Géorgie et l'Alabama vont aussi être touchées"

D'autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des voitures renversées, des poteaux téléphoniques et des arbres arrachés par le vent et des habitations gravement endommagées. L'AFP n'a pu confirmer dans l'immédiat l'authenticité de ces images. Selon le NHC, basé à Miami, Dorian a égalé le record, qui date de 1935, de l'ouragan le plus puissant de l'Atlantique lorsqu'il a touché terre, faisant redouter des scènes de dévastation. "Les gens sont encore traumatisés par Matthew (en 2016) mais c'est encore pire", a expliqué à l'AFP Yasmin Rigby, qui vit à Freeport, à Grand Bahama. Depuis la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a appelé à la plus grande vigilance face à ce phénomène climatique "très très puissant". "Priez pour les habitants des Bahamas", a-t-il tweeté peu après.

Après les Bahamas, l'ouragan devrait se rapprocher de la côte est de la Floride (sud-est des Etats-Unis) lundi soir et mardi, mais il est difficile de prévoir avec quelle intensité il va frapper le "Sunshine State".

"Beaucoup de mouvement, très difficile à prédire", avait résumé samedi Donald Trump dans un tweet. "Initialement, il devait frapper directement la Floride", a-t-il rappelé dimanche matin à son arrivée à la Maison Blanche de retour de Camp David. "Il semble désormais qu'il va remonter vers la Caroline du Sud et la Caroline du Nord. La Géorgie et l'Alabama vont aussi être touchées".