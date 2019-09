L'ouragan Dorian fait au moins 5 morts aux Bahamas

L'ouragan Dorian, qui continuait de se déchaîner sur l'archipel des Bahamas où il a fait au moins cinq morts, devrait s'approcher mardi des côtes de plusieurs Etats du sud-est des Etats-Unis qui ont ordonné des évacuations, Floride en tête.

L'ouragan, rétrogradé lundi de catégorie 5 à 4 reste très dangereux. Mardi, il se trouvait toujours au-dessus de l'île de Grand Bahama, affectée par des pluies torrentielles et des vents "catastrophiques", a souligné le Centre national des ouragans américain (NHC) dans son bulletin, précisant qu'il devait se déplacer vers l'ouest dans la nuit.

"Nous sommes dans l'eau"

Aux Bahamas, le Premier ministre des Bahamas, Hubert Minnis, a annoncé lors d'une conférence de presse que cinq personnes étaient mortes sur les îles Abacos, en qualifiant l'ouragan de "tragédie historique" pour cet archipel des Caraïbes composé de quelque 700 îles, dont une trentaine sont habitées.

Rues inondées, toitures emportées, arbres déracinés : les premières images donnaient une idée de la violence de la tempête. Le ministère du Tourisme a annoncé que les opérations de secours avaient commencé "là où les conditions le permettent".

Pour beaucoup, l'attente était terrifiante. "Nous sommes sous l'eau", a écrit dans un SMS Kendra Williams, qui habite à Grand Bahama. "Nous sommes dans le grenier. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il nous aider ou nous envoyer de l'aide. S'il vous plaît. Mon fils, mes six petits-enfants et moi sommes dans le grenier".

Au moins 13.000 maisons endommagées ?

Les autorités des Bahamas ont indiqué recevoir elles aussi de nombreux appels à l'aide à la tonalité désespérée. "Nous avons beaucoup de personnes affolées qui nous appellent", a déclaré Don Cornish, responsable des services de secours.

Hubert Minnis a évoqué des dégâts "sans précédent" suite aux pluies torrentielles et aux vents violents qui se sont abattus sur l'archipel. Or si le NHC prévoit un "affaiblissement graduel", il prévient que Dorian devrait rester "un puissant ouragan au cours des deux prochains jours".

Selon de premières évaluations lundi des autorités et des responsables de la Croix-Rouge sur le terrain, quelque 13.000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites et l'ouragan a causé des "dégâts considérables" dans les îles Abacos et de Grand Bahama.