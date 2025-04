L'OMS annonce une vaste réorganisation et des licenciements sur fond de réduction des financements américains

Si elle se prépare au retrait des Etats-Unis, son plus grand donateur, depuis un moment, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué mardi que ces coupes budgétaires laissaient ses comptes dans le rouge, avec pour conséquence le licenciement d'une partie de son personnel.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mardi que les coupes budgétaires américaines laissaient les comptes de l'agence onusienne dans le rouge, la forçant à réduire ses opérations et à licencier du personnel.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi L'OMS considère le séisme en Birmanie comme une urgence maximale et cherche des fonds supplémentaires

"Le refus des Etats-Unis de verser leurs contributions statutaires pour 2024 et 2025, combiné aux réductions de l'aide publique au développement de certains autres pays, signifie que nous sommes confrontés à un déficit concernant la masse salariale pour l'exercice biennal 2026-2027 compris entre 560 et 650 millions de dollars", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus aux Etats membres, selon une transcription de son discours.

Pas un cas isolé

L'agence de santé des Nations Unies se prépare depuis un certain temps au retrait total des Etats-Unis, historiquement de loin son plus grand donateur, en janvier prochain. L'administration du président américain Donald Trump a, entre-temps, également refusé de payer les cotisations convenues pour 2024 et 2025, tout en gelant pratiquement toute l'aide étrangère américaine, y compris une aide considérable aux projets de santé dans le monde entier.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un certain nombre d'autres pays ont également réduit leurs dépenses d'aide au développement. Face à cette situation, l'OMS a entamé une réflexion concernant sa nouvelle organisation, que son directeur général a présentée au personnel et aux Etats membres mardi.

Le déficit concernant la masse salariale "représente environ 25% des coûts du personnel" actuellement, a-t-il précisé, en soulignant toutefois que "cela ne signifie pas nécessairement une réduction de 25% du nombre de postes". Il n'a pas indiqué combien d'emplois seraient supprimés, mais a précisé que l'impact le plus important était attendu au siège de l'Organisation à Genève. "Nous commençons par des réductions au sein de la direction", "même si ce sont des décisions très douloureuses pour nous", a-t-il dit.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous réduisons l'équipe de direction au siège de 12 à 7 membres, et le nombre de départements passera de 76 à 34, soit une réduction de plus de moitié", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.