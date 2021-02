L'Ocean Viking et ses 422 migrants secourus en mer attendus en Sicile

Face aux conditions météo qui se dégradent, l'Ocean Viking va pouvoir accoster dans le port sicilien d'Augusta et y débarquer les 422 migrants qu'il a recueillis en mer au large de la Libye, a-t-on appris dimanche auprès de SOS Méditerranée, l'affréteur du navire. Selon cette ONG basée à Marseille, son navire-ambulance devrait arriver à Augusta vers 19 heures dimanche. Le feu vert de autorités italiennes est arrivé quelques heures après un communiqué de SOS Méditerranée relayant l'appel au secours de Luisa Albera, coordinatrice des opérations de recherche et de secours sur le navire.

"Les 422 personnes à bord, dont des bébés, des enfants, des femmes enceintes et des mineurs isolés, ont les mêmes droits que toute personne secourue en mer. Ils doivent en toute urgence débarquer dans un port sûr", affirmait-elle dans ce texte. "Les conditions météo sont en train de se dégrader et l'arrivée possible de la pluie et de forts vents vont encore aggraver la situation", insistait Luisa Albera, en soulignant qu'il n'était pas possible de mettre toutes les personnes recueillies à l'abri des intempéries, certaines d'entre elles étant contraintes de rester sur le pont arrière du navire.

Deux femmes enceintes évacuées par hélicoptère

Depuis qu'il a repris la mer à la mi-janvier à Marseille, après plusieurs mois bloqué à quai en Italie, l'Ocean Viking a recueilli 424 personnes au total. Deux d'entre elles, une femme enceinte et son compagnon, ont été évacuées par hélicoptère vers Malte vendredi. Selon Luisa Albera, plusieurs personnes à bord "sont dans un état de santé précaire et sous observation permanente": huit passagers ont notamment été testés positifs au Covid-19 et isolés, "afin d'enrayer la propagation du Covid à bord". Les candidats à l'exil de l'Afrique partent pour l'essentiel de Tunisie et de Libye pour rejoindre l'Europe via l'Italie, dont les côtes sont les plus proches.

Plus de 1.200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée, dont la grande majorité sur cette route centrale, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les navires des ONG, tels l'Ocean Viking, sauvent des vies mais sont aussi accusés depuis plusieurs années de faire le jeu des passeurs. L'Union européenne s'est divisée sur la manière de gérer le problème depuis que la crise des migrants clandestins a débuté en 2015, lorsque plus d'un million d'entre eux sont arrivés sur les côtes européennes.