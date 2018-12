Le Venezuela accuse le Guyana d'avoir violé sa souveraineté et intercepte deux navires

Le Venezuela a accusé dimanche le Guyana d'avoir violé sa souveraineté et annoncé que la marine militaire vénézuélienne a intercepté et chassé deux navires d'exploration sismique travaillant pour l'entreprise pétrolière et gazière américaine ExxonMobil avec l'autorisation du gouvernement guyanais, dans une zone maritime disputée par les deux pays.

"Strict respect des accords". Dénonçant une "violation flagrante" de "souveraineté", le ministère des Affaires étrangères vénézuélien a indiqué dans un communiqué qu'une patrouille avait intercepté samedi dans les "eaux territoriales du Venezuela" les navires Ramform, battant pavillon des Bahamas, et Delta Monarch (Trinidad et Tobago), "les deux sous contrats pour la transnationale ExxonMobil", et les a obligés à se retirer. Caracas a assuré qu'il avait agit dans le "strict respect des accords et traités internationaux".

Un acte "illégal" pour le Guyana. De son côté, le Guyana a dénoncé l'interception du navire Ramform Thethys, la qualifiant d'acte "illégal, agressif et hostile". Il n'a pas fait référence au Delta Monarch. Le ministère des Affaires étrangères guyanais a lui aussi accusé son voisin de "violer" ses eaux territoriales.

Des frontières que Caracas n'a jamais reconnues. Le gouvernement vénézuélien réclame la souveraineté sur le territoire du Essequibo, région riche en ressources minérales et qui couvre une large zone maritime riche en réserves pétrolières. Le Guyana, ancienne colonie britannique, affirme que les frontières ont été établies en 1899 par un tribunal d'arbitrage. Caracas ne les a jamais reconnues. Robert Palladino, porte-parole du Département d'Etat des Etats-Unis, a défendu dimanche, dans un message publié sur Twitter, le "droit" du Guyana d'"explorer et d'exploiter les ressources de ses eaux territoriales".