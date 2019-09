Le "plus grand" arbre d'Amazonie n'est pas menacé par les feux, selon les scientifiques

Le "plus grand" arbre d'Amazonie mesure 88 mètres et n'est pas menacé par les feux qui ravagent de vastes régions de la forêt tropicale, selon des chercheurs brésiliens et britanniques. Situé dans le nord du Brésil, dans un "sanctuaire" d'arbres géants, à la frontière entre les États du Para et d'Amapa, l'arbre de l'espèce Dinizia excelsa, a une circonférence de 5,5 mètres, révèlent des travaux scientifiques publiés récemment par le secrétariat d'État à la Science et technologie de l'État d'Amapa (Setec).

Près de 100.000 départs de feu depuis janvier

Ces arbres sont communs dans cette région, mais ils "atteignent en général 60 mètres", explique Éric Bastos, chargé de la coordination des travaux d'investigation menés en août par des chercheurs de l'Université fédérale de Los Vales de Jequitinhonha (UFVJM) et des universités britanniques de Cambridge et Swansea. Les arbres ont été identifiés par des capteurs aériens. "C'est une grande découverte et nous avons le devoir de préserver" ces arbres, a ajouté le chercheur.

En raison de sa localisation à l'intérieur de la forêt, le géant n'est pas menacé par les feux liés à la déforestation qui ravagent de vastes régions de l'Amazonie, a précisé mardi un responsable de la Setec. Selon l'Institut national de recherche spatiale (INPE), entre début janvier et le 2 septembre, 93.175 départs de feu ont été recensés au Brésil - un record depuis 2010 - dont près de 52% en Amazonie.