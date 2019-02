Tensions au Cachemire : le Pakistan va libérer le pilote indien vendredi, un "geste de paix"

Le Pakistan libérera vendredi un pilote de l'armée de l'air indienne capturé mercredi en "un geste de paix", a annoncé jeudi le Premier ministre Imran Khan.

Un "geste de paix" mais pas un signe de "faiblesse". "En un geste de paix, nous libérerons le pilote indien demain" vendredi, a déclaré le chef du gouvernement, qui s'adressait à l'Assemblée nationale. "Je veux transmettre un message à [Narendra] Modi : qu'il n'aggrave pas la situation. Notre désir de désescalade ne devrait pas être interprété comme une faiblesse", a souligné Imran Khan, qui a indiqué avoir "essayé de parler" au Premier ministre indien mercredi soir.

"L'Inde doit savoir que nous serons forcés de riposter fortement à toute action indienne à l'avenir", a poursuivi le chef du gouvernement pakistanais, répétant que son pays "veut la paix" et la prospérité dans la région. "Nous ne devrions même pas penser à la guerre, particulièrement vu la létalité des armes que (…) les deux pays détiennent", a-t-il observé en référence à leur arsenal nucléaire. "J'ai peur des mauvais calculs", a insisté Imran Khan.

Deux avions indiens abattus. L'avion du lieutenant-colonel indien Abhinandan Varthaman avait été abattu mercredi au-dessus du Cachemire lors d'un rare engagement aérien entre les deux voisins. L'armée pakistanaise avait affirmé mercredi avoir capturé le pilote après avoir abattu deux avions indiens dans son espace aérien, dont l'un serait tombé au Cachemire indien et l'autre au Cachemire pakistanais. Elle avait publié des images du lieutenant-colonel Varthaman, assurant l'avoir bien traité. New Delhi avait de son côté reconnu avoir perdu un Mig-21 dans les affrontements et exigé le "retour immédiat et en toute sécurité" de son pilote, devenu entre temps un héros dans son pays.