L'armée indienne poste des "empreintes" du Yéti sur les réseaux sociaux

Des photos d'"empreintes" du Yéti postées par l'armée indienne ont déclenché mardi hilarité et scepticisme sur les réseaux sociaux. "Pour la première fois, une expédition en haute montagne de l'armée indienne a localisé les mystérieuses empreintes de la bête mythique 'Yeti'", ont tweeté, apparemment le plus sérieusement du monde, les forces armées du géant d'Asie du Sud, en postant trois clichés de traces dans la neige.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7