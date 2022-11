La nouvelle méga-fusée de la Nasa décolle pour la première fois vers la Lune

La fusée la plus puissante du monde, SLS, a décollé mercredi pour la première fois depuis la Floride, pour une mission marquant le grand début du programme américain de retour sur la Lune, Artémis, a constaté une journaliste de l'AFP sur place. Pour ce vol test lancé 50 ans après le dernier vol du programme Apollo, la capsule Orion, qui n'a pas d'astronaute à bord, n'atterrira pas sur la Lune mais s'aventurera jusqu'à 64.000 km derrière elle, un record pour un vaisseau habitable. Le but de cette mission Artémis 1, qui doit durer un peu plus de 25 jours, est de vérifier que ce nouveau vaisseau est sûr pour transporter dans les toutes prochaines années un équipage jusqu'à la Lune.

