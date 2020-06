Kennedy, Bush, Obama ou Trump ? Ecoutez l’histoire des présidentielles aux Etats-Unis dans le podcast Mister President

PODCAST

Quel candidat républicain a été désigné comme "émotionnellement instable" par plus de 1.000 psychiatres ? Quel frère Kennedy a tenté de devenir président des Etats-Unis en 1980 ? Qui a été la première femme à tenter de devenir vice-présidente ? Et pourquoi les dérapages de Donald Trump ont-ils été un argument de campagne aussi efficace ? Dans le nouveau podcast Mister President par Europe 1 Studio, Olivier Duhamel raconte les élections présidentielles américaines de 1948 à nos jours, celles où la télévision, les sondages et les millions de dollars ont fait vivre à la politique le meilleur et le pire. Avec à chaque fois, des leçons importantes à retenir pour la démocratie et la France.

Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'Institut Montaigne

Episode 1 : Les règles du jeu des élections présidentielles américaines

Episode 2 : Truman, le président qui semblait battu

Episode 3 : 1952 : I like Ike

Episode 4 : Kennedy et le débat qui changea tout