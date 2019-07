Jordi Roca, le pâtissier qui répare le goût des autres avec du chocolat

Près d’une personne sur cinq a des problèmes pour percevoir les saveurs. Pourtant il est parfois possible de retrouver le goût, en partie grâce au chocolat. C'est l'idée de l'un des meilleurs pâtissiers du monde, le Catalan Jordi Roca. Il a monté, avec une équipe de neurologues et de scientifiques, un projet basé sur le chocolat et destiné à faire retrouver le goût aux patients.

Les chercheurs ont divisé les éléments qui font le chocolat : la forme, le gout, la texture, la température. Ensuite le pâtissier a pu recréer un chocolat spécial. Lorsque le patient le met en bouche, son cerveau reconnait tous les aspects du cacao et retrouve un gout enfoui grâce à un neurone qui s'active.

"La peur de perdre le gout est terrifiante"

Sept malades du cancer ayant perdu l'odorat ont participé à son expérience. Et une patiente a même fondu en larmes quand elle a reconnu le gout du cacao.

Le cuisinier s'est penché sur ce trouble car il souffre lui-même d'un handicap. Atteint d'un trouble neurologique qui lui a fait perdre le contrôle des muscles du cou et l’empêche de parler à voix haute, il témoigne au micro d'Europe1 : "Je n'avais jamais imaginé perdre la voix. Tu te rends compte de ce que tu as perdu quand tu ne l'as plus. Pour moi, la peur de perdre le gout est terrifiante et c'est pour cela que j'ai tellement d'empathie pour ces gens-là."