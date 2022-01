JO de Pékin : comment la Chine veut «purifier» le Web avant l'événement

Mission "purification" pour la Chine, qui s'est lancée le défi de nettoyer le Web à l'approche des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. La très puissante administration chinoise du cyberespace a en effet annoncé le début d'une campagne pour défendre les "bonnes valeurs" de l'Empire du milieu et "endiguer la propagation d'une culture malsaine".

Suppression des sites consacrés aux célébrités

C'est une vaste opération "toile propre" que vient de lancer la Chine , un nettoyage en règle du Web qui va durer un mois. L'objectif ? Supprimer les sites consacrés aux célébrités, les forums animés par les fans de musique ou de cinéma, les sites mettant en scène des styles de vie trop luxueux et, évidemment, la pornographie, les jeux d'argent en ligne et même les jeunes hommes trop efféminés au goût du régime communiste.

Des cyber policiers

Une armée de censeurs sont à la manœuvre. Ils vont passer au crible la toile chinoise. Ces cyber policiers se mettent en scène dans des vidéos où ils chantent leur amour de l'ordre et du Parti communiste "Construisons un Internet de gloire et de rêves", chante la troupe dans une émission diffusée par la télévision chinoise A bas la culture qualifiée de vulgaire dans un pays où le régime surveille de très près la toile déjà soumise à la censure . La Chine, qui compte plus d'un milliard d'internautes, impose également aux sites et aux réseaux sociaux d'avoir leurs propres censeurs pour expurger le Net de ces contenus désormais interdits.