Invasion russe : les États-Unis promettent dix milliards, l'Ukraine réclame du concret

Pas de répit, pas de cessez-le-feu en Ukraine. La crise humanitaire s'aggrave depuis le début de l'invasion russe il y a onze jours. Plus d'1,3 million d'Ukrainiens ont fui leur pays. Le Congrès américain a promis de débloquer au total dix milliards de dollars pour les aider. Même son de cloche pour le secrétaire d'État américain Antony Blinken, présent hier à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Antony Blinken a d'ailleurs promis à son homologue ukrainien que l'aide économique, militaire et humanitaire des Américains allait augmenter significativement.

Dix milliards de dollars supplémentaires

Une déclaration importante, mais Kiev réclame du concret de la part de Washington, comme l'arrêt d'achat de pétrole russe et la mise en œuvre d'une zone d'exclusion aérienne, la fameuse no fly zone. Le président Volodymyr Zelensky l'a par ailleurs répété hier lors d'une visioconférence avec 280 parlementaires américains. Les élus du Congrès sont prêts à voter une aide supplémentaire de dix milliards de dollars pour l'Ukraine.

En revanche, sur les demandes du pouvoir ukrainien, c'est une fin de non-recevoir de ce côté-ci de l'Atlantique. Impossible d'arrêter les importations de pétrole russe, car cela ferait grimper la facture pour les consommateurs américains. Pour la no fly zone, pas question d'envoyer des pilotes et des avions de l'US Air Force dans le ciel ukrainien, car ce serait le début d'une confrontation directe avec les Russes. Et Washington ne veut pas s'impliquer dans une nouvelle guerre.