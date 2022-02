Guerre en Ukraine : ces Français installés en Russie qui tentent de rentrer

Faut-il quitter la Russie immédiatement ? Paris a appelé ses ressortissants à quitter le territoire russe sans délai, en raison de la guerre déclenchée en Ukraine il y a cinq jours. La France a aussi fermé son espace aérien aux avions et compagnies russes. Conséquence : un vol Moscou-Paris a fait demi-tour dimanche, en plein milieu de la mer Baltique. Jean-Baptiste Giraud, journaliste, était dans le vol précédent. Il avait embarqué avec plusieurs familles qui fuyaient Moscou en direction de la Suisse.

"Une forme de tristesse"

"C'est des gens qui choisissent leur camp avec leurs valises, qui votent avec leurs pieds, en quelque sorte. Des gens qui étaient tous très visiblement fébriles, il y avait pleins de familles, avec des enfants, et c'était toujours des couples mixtes. On voyait la femme qui tendit son passeport russe et l'homme qui tendait sur son passeport français ou réciproquement", raconte-t-il.

Des expatriés qui ont bien souvent leurs enfants scolarisés à Moscou, en Russie. "On sentait une forme de nostalgie, une tristesse aussi de laisser quelque chose derrière eux sans savoir quand ils reviendraient un jour en Russie", détaille-t-il. "Les gens étaient soulagés d'être dans un avion qui était passé", lance-t-il.