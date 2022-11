Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir bombardé une maternité

L'ESSENTIEL

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a mis en garde l'Union européenne mardi contre la "fatigue" face à la guerre en Ukraine, pressant l'adoption d'un nouveau paquet de sanctions contre Moscou. "J'appelle mes collègues dans l'UE" à "rejeter tout doute" et toute "fatigue" et à "finaliser au plus vite le neuvième paquet de sanctions" qui est "attendu depuis longtemps", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en ligne.

"Si nous, les Ukrainiens, ne sommes pas fatigués, le reste de l'Europe n'a pas de droit moral ni politique de se fatiguer", a martelé le ministre. Il a notamment exigé de sanctionner l'opérateur nucléaire publique Rosatom en raison de son rôle dans l'occupation par la Russie de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande en Europe.

M. Kouleba a également souligné l'importance de sanctions permettant de "freiner" l'industrie militaire russe. "La capacité de la Russie à produire de nouveaux missiles doit être détruite afin de les empêcher d'avoir des ressources supplémentaires pour tuer des Ukrainiens, détruire les villes ukrainiennes et le système énergétique", a fait valoir.

Les principales informations : Volodymyr Zelensky a accusé mercredi la Russie de "terreur et meurtre" après un bombardement russe contre une maternité.

L'Ukraine met en garde l'UE face à la "fatigue" de la guerre.

La Crimée a été visée par une attaque de drones ukrainiens.

Une décision sera prise dans les prochains jours pour plafonner ou non, le prix du pétrole russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mercredi la Russie de "terreur et meurtre" après un bombardement russe contre une maternité qui a causé la mort d'un nouveau-né. "L'ennemi a une fois de plus décidé d'essayer d'accomplir par la terreur et le meurtre ce qu'il n'a pas pu accomplir en neuf mois" de son invasion de l'Ukraine, a lancé M. Zelensky sur Telegram.

Deux drones abattus en Crimée

La stratégique péninsule ukrainienne de Crimée, que Kiev veut reprendre à Moscou qui y base sa flotte de la mer Noire, a été visée mardi par une attaque de drones, sans grand dommage selon les autorités locales prorusses. Depuis un forum au Maroc consacré au "dialogue des civilisations", le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a prévenu qu'"une rhétorique dangereuse fait monter les tensions nucléaires", au moment où les pays occidentaux accusent Moscou de brandir la menace d'une guerre atomique afin de les dissuader de soutenir l'Ukraine.

En Crimée (sud), le gouverneur installé par Moscou de la région administrative de Sébastopol, Mikhaïl Razvojaïev a signalé "une attaque avec des drones". "Nos forces de défense aérienne sont en action à ce moment même", a-t-il indiqué dans un premier message sur Telegram, appelant les habitants à "rester calmes". Selon un second message de M. Razvozhayev, qui n'a pas fait état de victime, aucune infrastructure civile n'a été endommagée.

Il a indiqué que la défense antiaérienne avait abattu deux drones près de la centrale électrique de Balaklava, qui a déjà subi des attaques de l'armée ukrainienne par le passé. "Maintenant, la ville est calme", a déclaré M. Razvozhayev. La flotte russe de la mer Noire est basée dans le port de Sébastopol. Elle y avait été attaquée fin octobre par ce que les autorités prorusses ont qualifié d'attaque de drones "massive" de l'armée ukrainienne.

Cette opération, qui a endommagé au moins un navire militaire russe, a conduit Moscou à se retirer brièvement de l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes. Kiev a infligé plusieurs humiliations à la flotte russe dont les missiles de croisière frappent régulièrement son territoire. Au printemps, l'Ukraine avait notamment coulé le navire amiral russe, le croiseur Moskva. La Russie avait annexé la Crimée en 2014 et Kiev, dont l'armée ne cesse de faire reculer celle de Moscou dans le Sud ukrainien, ambitionne de la reconquérir.

Une décision "dans les prochains jours" pour plafonner le prix du pétrole russe, selon les Etats-Unis

La coalition des Etats souhaitant imposer un plafonnement du prix du pétrole russe, qui regroupe le G7, l'Union européenne et l'Australie, devrait annoncer la limite envisagée "dans les prochains jours", selon un responsable du Trésor, le ministère américain des Finances. "Dans les prochains jours, notre coalition annoncera le niveau de prix pour le pétrole et le gaz" produits par la Russie, "nous travaillons avec nos partenaires afin de finaliser cela", a expliqué ce responsable lors d'un point presse téléphonique.

L'objectif est d'arriver à un prix maximal pour les hydrocarbures russes qui puisse être mis en place avant l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions européennes, prévues à partir du 5 décembre. Ce nouveau train de sanctions prévoit notamment d'interdire aux assureurs et réassureurs de couvrir le transport maritime de pétrole russe, les opérateurs européens devant être exemptés en cas d'accord si le pétrole est vendu à un prix inférieur ou égal au plafond préétabli.

"Nous y allons pas à pas afin de permettre au marché d'intégrer la mise en place du plafond aussi simplement que possible", a-t-on précisé de même source. Des questions restent cependant pour l'heure en suspens quant au mécanisme permettant de fixer le prix maximal de vente du pétrole russe ainsi que la manière dont ce plafond serait actualisé, en fonction des variations des cours du marché. "Notre objectif est de l'actualiser de manière régulière, ce qui, nous l'espérons, sera plutôt tous les trimestres ou semestres, car nous voulons apporter de la visibilité au marché", a ajouté ce responsable.