Guerre en Ukraine : le chef de l'AIEA dénonce des tirs «ciblés» sur la centrale de Zaporijia

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dénoncé dimanche des tirs "délibérés et ciblés" contre la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, appelant à "arrêter cette folie". La Russie et l'Ukraine se sont à nouveau accusées mutuellement dimanche d'avoir bombardé cette centrale nucléaire située dans le Sud ukrainien et occupée militairement par l'armée russe. Kiev a en outre démenti avoir exécuté plusieurs soldats russes qui s'y étaient rendus.

"Des explosions ont eu lieu sur le site de cette centrale nucléaire majeure, ce qui est complètement inacceptable", a déclaré Rafael Grossi, dans un entretien à la chaîne française BFMTV. "Qui que ce soit, cela doit s'arrêter immédiatement", a exhorté le chef de l'AIEA, en insistant: "Les gens qui font ça savent où ils frappent. C'est absolument délibéré, ciblé". Depuis plusieurs mois, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bombardements sur le site, proche de la ligne de front.

Les principales informations : - La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de bombardements sur la centrale de Zaporijjia - Kherson est sous les bombardements russes, une semaine après sa libération par l'armée ukrainienne - Paris tient une conférence de soutient à la Moldavie, durement touchée par le conflit ukrainien

"Une bonne douzaine" de frappes ont ciblé la centrale ce week-end, de samedi à dimanche, dont certaines ont été constatées par des experts de l'AIEA, a indiqué l'Agence dans un communiqué. Son responsable a jugé la situation "gravissime", sans en attribuer la responsabilité aux forces russes ou ukrainiennes. "La centrale est sur la ligne de front, il y a des activités militaires très difficiles à cerner, il y a des effectifs russes et des effectifs ukrainiens en opération", a rappelé M. Grossi.

Pour le ministère russe de la Défense, "le régime de Kiev ne cesse pas les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporijia". Samedi et dimanche, les forces ukrainiennes ont tiré plus d'une vingtaine d'"obus de grand calibre" sur la centrale, affirme le communiqué du ministère.

Libérée, la ville ukrainienne de Kherson maintenant sous les obus des Russes

Après que l'armée russe, tout juste rejetée de l'autre côté du fleuve, a pilonné la zone industrielle et incendié un dépôt pétrolier non loin de leur immeuble de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, Iouri Mosolov et sa femme ont décidé qu'il était temps de partir. Ils ont chargé les sacs dans leur canot au bord du Dniepr, et ont descendu le fleuve jusqu'à leur datcha d'été, où ils espèrent échapper aux combats et aux bombardements qui frappent maintenant Kherson.

Pendant huit mois, ils ont enduré l'occupation par l'armée russe, qui s'était emparée de Kherson peu après le début de la guerre lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine le 24 février. Mais une semaine à peine après que les forces ukrainiennes ont repris Kherson aux Russes, Iouri Mosolov a senti qu'un nouveau danger pesait sur la ville. "Nous avons survécu à l'occupation, nous survivrons aux bombardements", a-t-il dit à l'AFP dimanche, en regardant les colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus de la zone industrielle toute proche.

Mais les frappes contre le dépôt pétrolier près de chez eux ont secoué le couple. "Après les bombardements d'hier, ma femme a dit 'Ne prenons pas trop de risques, partons'", a expliqué M. Mosolov.

Conférence à Paris sur le soutien à la Moldavie, victime de la guerre en Ukraine

Paris accueille lundi une conférence internationale de soutien à la Moldavie avec l'objectif immédiat de lui apporter une aide d'urgence pour traverser l'hiver tout en accompagnant le pays sur la voie d'une adhésion à l'Union européenne. La Moldavie, petit pays de 2,6 millions d'habitants candidat depuis fin juin à l'entrée dans l'UE, est voisine de l'Ukraine. Et elle subit de plein fouet les conséquences de la guerre, en particulier sur le plan énergétique alors que la compagnie russe Gazprom a réduit de moitié ses exportations de gaz vers Chisinau.

La "plateforme internationale de soutien à la Moldavie" a été lancée à l'initiative de l'Allemagne, de la France et de la Roumanie. Deux éditions se sont déjà déroulées, la première à Berlin en mars, la seconde à Bucarest en juillet. Mais cette troisième réunion revêt une importance particulière avec l'arrivée de l'hiver et "le chantage au gaz russe", a résumé une source diplomatique française.

Outre le défaut d'approvisionnements en gaz russe, la Moldavie est confrontée à des coupures d'électricité liées aux frappes de missiles russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. De plus, elle n'a pas de capacités de stockage de gaz. Dans un entretien récent avec l'AFP, le ministre moldave des Affaires étrangères Nicu Popescu avait évalué à 1,1 milliard d'euros le besoin de financement supplémentaire pour couvrir les surcoûts énergétiques du pays cet hiver.

Son gouvernement s'est tourné vers la Roumanie pour acheter du gaz à bas prix mais le pays demeure extrêmement vulnérable, avait-il insisté. "Notre pays est menacé militairement" par la Russie, avait-il déclaré, rappelant la présence de soldats russes sur le territoire moldave, dans la région séparatiste prorusse de Transdniestrie.