Guerre au Proche-Orient : «La France est devenue spectatrice de l'histoire», affirme François-Xavier Bellamy

"La France est devenue spectatrice de l'histoire", a réagi François-Xavier Bellamy, vice-président exécutif des Républicains, invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi, au lendemain des frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens.

L'Iran a menacé de s'en prendre aux bases militaires des États-Unis au Moyen-Orient en représailles aux frappes américaines sans précédent contre les sites nucléaires iraniens, faisant craindre un embrasement hors de contrôle de la région. "La destruction du programme nucléaire iranien ne peut être qu'une excellente nouvelle pour le monde entier", a réagi François-Xavier Bellamy, vice-président exécutif des Républicains, invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi.

"La justice sans la force est impuissante"

"Des dommages monumentaux ont été causés à tous les sites nucléaires en Iran, comme le montrent les images satellites. Destruction totale est l'expression qui convient", a affirmé Donald Trump sur les réseaux sociaux. "Les dégâts les plus importants ont été causés bien en dessous du niveau du sol. En plein dans le mille !!!", s'est-il félicité.

Interrogé sur la position plus prudente d’Emmanuel Macron, qui plaidait encore pour la négociation, alors que les bombardiers américains étaient déjà en route, François-Xavier Bellamy pointe un aveuglement européen persistant. "Nous sommes en train de vivre un basculement du monde et les Européens ont du mal à le comprendre", a-t-il glissé.

"Pendant longtemps, nous avons cru à un ordre international fondé sur des règles [...] Aujourd'hui, nous vivons la fin de la fin de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer au droit, ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer à la justice mais je crois que nous devons comprendre à nouveau que la justice sans la force est impuissante. C'est la grande leçon de l'histoire de l'Europe et le drame, c'est que les Européens l'aient oublié", a déclaré François-Xavier Bellamy.

François-Xavier Bellamy appelle au réveil européen

Selon lui, la France et l’Europe se retrouvent désormais cantonnées au rôle de simples spectatrices d’un monde qui se recompose sans elles. "Ce n’est pas une fatalité", a-t-il insisté. "Il faut que l’Europe retrouve les moyens de maîtriser son destin. On nous a expliqué pendant très longtemps qu'on était trop petits pour peser, que notre PIB était devenu trop légé, que nous n'avions plus le poids qui permettait d'agir en première ligne. Mais c'est faux. Regardez Israël : ce n'est pas par son PIB qu'Israël existe aujourd'hui, ce n'est pas par la surface de son pays qu'Israël pèse. Israël est un pays qui s'est donné les moyens de décider de son avenir", a-t-il conclu.