Grande-Bretagne : Boris Johnson pris en flagrant délit de mensonge

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été pris en flagrant délit de mensonge et tentait de se tirer d'affaire en tweetant que sa rencontre avec un père de famille en colère dans un hôpital n'était en rien un incident "embarrassant". Une vidéo montrant Boris Johnson pris à partie mercredi par ce père de famille qui dénonce le sous-effectif chronique dans le système de santé public NHS est devenu viral, l'homme reprochant au Premier ministre d'organiser dans ce contexte une visite suivie par les medias. "Il n'y a pas de médias ici", répond Boris Johnson, sous les yeux des journalistes.

Le père de famille se tourne alors vers la personne qui filme la scène, dans le cliquetis des appareils photos, et lui demande: "Comment ça il n'y a pas de medias? Qui sont ces gens?". "Je suis content que ce monsieur m'ait fait part de ses problèmes. Ce n'est pas embarrassant, cela fait partie de mon travail", a tweeté mercredi soir le Premier ministre, dont le rapport à la vérité est régulièrement dénoncé par ses détracteurs.

I’ve been PM for 57 days, part of my job is to talk to people on the ground and listen to what they tell me about the big problems. It doesn’t matter if they agree with me.



I’m glad this gentleman told me his problems. This isn’t an embarrassment this is part of my job. https://t.co/j60ODrROXi