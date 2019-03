Fusillade d'Utrecht : le bilan monte à 4 morts après le décès d'un blessé

Le bilan de la fusillade d'Utrecht aux Pays-Bas est monté à quatre morts après le décès d'un homme qui a succombé à ses blessures à l'hôpital, a annoncé jeudi le ministère public.

Un homme de 74 ans. "L'une des victimes grièvement blessées après la fusillade dans le tramway sur la place du 24 octobre à Utrecht est décédée des suites de ses blessures", a indiqué le parquet dans un communiqué, précisant qu'il s'agissait d'un "homme de 74 ans".

Sept blessés dont trois graves. "Cela signifie que le suspect de la fusillade mortelle du 18 mars, âgé de 37 ans, est maintenant soupçonné de quadruple meurtre ou d'homicide involontaire avec un objectif terroriste, de tentative et de menace avec un objectif terroriste", a ajouté le ministère public. La fusillade a fait sept blessés dont trois grièvement atteints. L'un de ces derniers se trouve encore à l'hôpital, le troisième a pu rentrer chez lui. Les personnes décédées sont une femme de 19 ans et trois hommes, de 28, 49 et 74 ans.

Le parquet avait indiqué vendredi que le suspect, Gokmen Tanis, né en Turquie, a avoué ses crimes lors de sa première comparution devant le juge. "L'enquête se poursuit et à la fin de la semaine prochaine, une décision sera prise concernant la prolongation de la garde à vue du suspect", a poursuivi le ministère public jeudi.