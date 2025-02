États-Unis : le déficit commercial se creuse à 920 milliards de dollars en 2024

Article Suggestions

En hausse de plus de 17% sur un an, le déficit commercial des États-Unis s'élève à près de 920 milliards de dollars sur l'année 2024, selon le département du Commerce. Ce creusement du déficit s'explique par une hausse bien plus marquée des importations que des exportations qui ne viennent pas compenser le flot de produits et de services entrants dans le pays.