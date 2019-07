États-Unis : le corps d'un homme disparu depuis dix ans retrouvé derrière un réfrigérateur

Le corps d'un homme disparu depuis dix ans a été retrouvé récemment derrière un réfrigérateur de l'entreprise dans laquelle il travaillait, a annoncé le bureau d'enquête criminelle de l'Iowa aux États-Unis, rapporte lundi CNN. Larry Ely Murillo-Moncada avait 25 ans au moment de sa disparition. A l'époque, il travaillait pour un supermarché, aujourd'hui fermé. C'est là-bas qu'il a été retrouvé.

Le jeune homme victime d'un accident

Selon CNN, citant le bureau d'enquête criminelle de l'Iowa, le jeune homme s'y serait rendu un jour où il n'était pas censé travailler et aurait été victime d'un accident. Selon les enquêteurs, Larry Ely Murillo-Moncada serait monté sur l'un des réfrigérateurs présents dans l'entreprise, comme le faisaient certains employés lorsqu'ils étaient en pause, mais serait tombé et se serait retrouvé coincé entre le mur et l'appareil, dans un trou de 45 centimètres.

Le bruit des frigos aurait pu couvrir ses appels à l'aide, ajoutent les enquêteurs. Ils ont également précisé qu'aucun signe de traumatisme n'avait été révélé par l'autopsie du corps.