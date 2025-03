Donald Trump supprime 400 millions de dollars d'aides fédérales à l'université Columbia

Le président américain Donald Trump et son administration ont annoncé vendredi supprimer 400 millions de dollars de subventions à l'université de Columbia (New York), accusée d'inaction sur l'antisémitisme. "D'autres (actions, ndlr) devraient suivre", selon plusieurs agences fédérales.

L'administration Trump a annoncé vendredi la "suppression immédiate" de 400 millions de dollars de subventions fédérales à l'université privée de Columbia à New York, qu'elle accuse d'inaction face "à des actes antisémites" sur son campus, visant les manifestations pro-palestiniennes.

Epicentre des manifestations contre les bombardements israéliens à Gaza

"Ces suppressions représentent la première série d'actions et d'autres devraient suivre", écrivent quatre agences fédérales dans un communiqué, qui dénoncent "l'inaction face au harcèlement persistant des étudiants juifs".

Le président républicain a eu les universités dans le viseur tout au long de sa campagne, dénonçant leur inaction face aux manifestations d'étudiants pro-palestiniens qui ont secoué les campus américains, pour protester contre la guerre menée par Israël à Gaza après les attaques du Hamas.

"Depuis le 7 octobre (2023), les étudiants juifs sont confrontés à une violence incessante, à l'intimidation et au harcèlement antisémite sur leurs campus - et sont ignorés par ceux qui sont censés les protéger", écrit la ministre de l'Education Linda McMahon.

L'université de Columbia était devenue un épicentre des manifestations contre les bombardements israéliens à Gaza et le soutien de l'administration Biden à Israël. A l'appel de sa présidente, qui a depuis démissionné, la police de New York avait délogé manu militari quelques dizaines de militants et étudiants le 30 avril 2024, et la grande cérémonie de remise des diplômes avait été annulée face aux tensions persistantes.