Donald Trump plaisante sur la possibilité d'aller au-delà de la limite de deux mandats

Donald Trump, président à vie, voire plus ? Le milliardaire new-yorkais a de nouveau plaisanté vendredi, en publiant sur Twitter un montage vidéo énigmatique, sur la possibilité de le voir rester à la Maison-Blanche bien au-delà d'un éventuel second mandat. Or la Constitution américaine n'autorise que deux mandats présidentiels.

Trump jusqu'en 2064 ?

Ce montage vidéo détourne une couverture du magazine Time d'octobre 2018 sur laquelle s'alignent les affiches de campagne aux couleurs du républicain. Trump 2024, Trump 2028, Trump 2032... Et ainsi de suite jusqu'à Trump 2048. Le compteur s'accélère alors brutalement, sous le visage songeur du président, pour égrener siècles et millénaires et s'achever sur les mots "TRUMP 4EVA", pour "Trump forever" (Trump pour l'éternité).

La couverture originale de Time illustrait un article intitulé "Comment le Trumpisme survivra à Trump". La Constitution américaine limitant à deux le nombre de mandats présidentiels (de quatre ans), Donald Trump devra quitter au plus tard la Maison Blanche en janvier 2025 en cas de réélection en 2020. Le septuagénaire se plaît néanmoins à plaisanter sur l'extension de son bail à Washington.