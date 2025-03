Diplomatie : «Emmanuel Macron s'est fâché avec tout le monde», fustige Marine Le Pen

La présidente des députés du Rassemblement nationale à l'Assemblée, Marine Le Pen, était l'invitée de La Grande interview Europe 1-CNews. Face à Sonia Mabrouk, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle juge qu'"Emmanuel Macron s'est fâché avec tout le monde" sur le plan diplomatique.



Quel rôle pour la France dans la paix en Ukraine ? Après trois ans de conflit, les États-Unis, avec notamment le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, veulent au plus vite mettre fin à la guerre qui oppose Moscou à Kiev. Mais alors qu'un accord semble se dessiner entre Kiev Moscou et Washington, les Européens appellent à prendre part, eux aussi, dans les négociations.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Invitée ce jeudi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, Marine Le Pen regrette que la France ne porte plus sa voix à l'internationale. "La France est le pays de la raison et nous avons perdu la raison. La classe politique aujourd'hui, agit de manière binaire, réfléchit de manière binaire, il n'y a plus de hauteur sur les événements", regrette-t-elle face à Sonia Mabrouk.

"On n'existe plus" sur la scène internationale

"Le niveau des débats politiques, je le trouve très mauvais", insiste-t-elle, avant de critiquer l'action d'Emmanuel Macron : "Moi, ce que je cherche, c'est que la France retrouve la voie particulière qui est la sienne aujourd'hui. La France est éjectée de tout. Emmanuel Macron s'est fâché avec le monde entier", s'alarme-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi «Le fondamentalisme islamiste est un danger majeur pour notre pays», assure Marine Le Pen

Avant d'ajouter : "Macron a réussi à se fâcher avec des pays qui sont fâchés ensemble depuis des décennies. Il arrive à se fâcher avec la Russie et à se fâcher avec les États-Unis en même temps, ce n'est pas évident. Il arrive à se fâcher avec l'Algérie et avec le Maroc en même temps, ce n'est pas évident non plus", s'agace-t-elle.

Avant d'estimer que la France "n'a plus de voix, on n'existe plus".