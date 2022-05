Deux jours après la tuerie d'Uvalde, le lobby des armes se réunit à Houston

Les Etats-Unis sont toujours sous le choc après le déroulement d'une tuerie commise par un jeune homme de 18 ans dans une école d'Uvalde au Texas et qui a coûté la vie à dix-neuf enfants et à deux enseignantes. Deux jours après le drame, la grande convention de la National Rifle Association (NRA), le plus puissant lobby des armes aux Etats-Unis, se réunit ce vendredi 27 mai dans le Centre des congrès de Houston. Le sénateur du Texas Ted Cruz et l'ancien président américain Donald Trump seront présents.

"La NRA fait beaucoup de bonnes choses"

Des barrières oranges interdisent l'accès du Centre des congrès de Houston à toutes les voitures. La sécurité est renforcée pour accueillir le congrès annuel de la NRA. Max Schilling est venu récupérer son badge d'entrée. Pour lui, la tuerie d'Uvalde ne justifie pas qu'on annule le rassemblement. "C'est triste ce qui est arrivé, mais la NRA fait beaucoup de bonnes choses", explique Max Schilling au micro d'Europe 1.

Patrick, lui, est membre de la NRA depuis une quinzaine d'années. Il défend également l'accès aux armes : "Regardez ce qui se passe en Ukraine. Comment se défendent les Ukrainiens ? Avec des armes !", défend-t-il au micro d'Europe 1.

Les armes à feu sont interdites dans le Centre des congrès de Houston

Barbe blanche de biker, tatouages sur les biceps... Bruce affiche fièrement un ruban qui l'identifie comme patriote, membre à vie de la NRA. Dans sa poche, il se balade avec une arme à feu. Pour lui, la menace vient du sommet de l'Etat. "Pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, les échelons supérieurs du gouvernement ont été mis en place de manière frauduleuse, c'est comme si les cartels avaient pris possession de notre gouvernement. Les gens doivent avoir les moyens de répondre à ça", raconte-t-il.

La tuerie d'Uvalde ne gâchera pas la grande fête de la NRA. Comble de l'ironie, les armes à feu sont interdites dans le Centre des congrès.