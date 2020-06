Coronavirus : plus de 100.000 personnes contaminées dans le monde

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde a atteint les 100.000, dont plus de 3.400 décès dans 91 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi vers 15h GMT. Au total 100.002 personnes ont été contaminées et 3.406 sont décédées. La hausse - 2.492 nouvelles contaminations rapportées depuis jeudi à 17h - est notamment liée à l'augmentation des cas en Iran, avec 1.234 nouveaux cas.

>> EN DIRECT -Suivez en direct la situation du vendredi 6 mars

La propagation, inévitable, a été en partie contenue en Chine, dans la province du Huebi là où le coronavirus a était détecté en premier, grâce à la mise en quarantaine d'environ 50 millions de personnes depuis la fin janvier. Le pays concentre à lui seul concentre 80.552 des cas et 3.042 décès. La propagation, inévitable, a été en partie contenue en Chine, dans la province du Huebi là où le coronavirus a était détecté en premier, grâce à la mise en quarantaine d'environ 50 millions de personnes depuis la fin janvier. Le pays concentre à lui seul concentre 80.552 des cas et 3.042 décès.

Un peu plus tôt, la Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme avait mis en garde sur le respect des droits humains malgré les mesures de lutte contre l'épidémie.