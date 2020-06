La pandémie du nouveau coronavirus a tué plus de 10.000 personnes dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de données officielles vendredi matin. Au total, 10.080 décès ont été recensés, la majorité en Europe (4.932) et en Asie (3.431). Avec 3.405 morts, l'Italie est le pays le plus touché devant la Chine (3.248), foyer initial de la contagion, et l’Iran (1.433).

