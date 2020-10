Coronavirus : affirmant se sentir "très bien", Trump va reprendre sa campagne

Faisant fi des doutes sur sa santé, Donald Trump compte bien reprendre sa campagne. Le président américain, hospitalisé trois nuits après avoir été infecté par le coronavirus, doit en effet prendre la parole publiquement dès samedi, avant un meeting lundi.

Vendredi soir, Donald Trump a effectué son premier entretien filmé depuis l'annonce de son test positif. Interrogé par un médecin chroniqueur de la chaîne Fox News, il s'est soumis à un examen médical par caméras interposées. "Je me sens très bien, je me sens fort et maintenant je ne prends plus de traitement, je ne prends plus rien", a-t-il assuré. Le milliardaire est en effet apparu en meilleure forme et avec moins de difficultés respiratoires.

Plusieurs cas de coronavirus recensés à la Maison Blanche

L'objectif était en tout cas de faire passer un message : la maladie est derrière lui. Et avec l'accord de son médecin, il reprend d'ailleurs sa campagne dès samedi, avec un discours autour de son thème de prédilection, "la loi et l'ordre". Le chef d'Etat s'exprimera depuis le balcon de la grande pelouse de la Maison-Blanche. Près de 2.000 personnes auraient été invitées. Crise sanitaire oblige, les invités devront porter un masque et passer par une prise de température. Mais cet évènement provoque de nouvelles inquiétudes, après les nombreux cas de coronavirus enregistrés depuis une semaine à la Maison Blanche.

Donald Trump avait initialement annoncé qu'il se rendrait ce samedi en Floride avant de repousser son meeting à lundi.