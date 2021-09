Brexit : dernier jour pour les Britanniques qui veulent demander un titre de séjour

REPORTAGE

Shoud I stay or should I go ? C'est l'heure du choix pour les Britanniques installés en France. Ils ont jusqu'à ce jeudi soir pour déposer leur demande de permis de séjour. Un document obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour pouvoir rester sur le territoire français. Une conséquence du Brexit. Les Britanniques sont nombreux à s'être installés en Poitou-Charentes, en Dordogne mais aussi en Bretagne aussi. Europe 1 a rencontré des Britanniques installés à Gouarec, dans les Côtes d'Armor.

"Je leur souhaite bonne chance avec le Brexit"

Non, elle ne rentrera pas. Debbie, comme le reste des 15.000 Britanniques installés en Bretagne s'est certes sentie loin et isolée pendant la crise du Covid, mais elle a bien demandé son titre de séjour pour rester en France. "Je leur souhaite bonne chance avec le Brexit. Vous avez vu ce bordel ? Non. Ici, je suis comme en Angleterre quand j'étais enfant, c'est calme et on est intégrés", explique-t-elle. Debbie est employée de l'épicerie anglaise du village dans lequel elle vit. Avec sa patronne, elle raconte les rendez-vous à la préfecture. Maggie, qui tient une association de dialogue franco-anglaise, assiste ses compatriotes lors du relevé d'empreintes digitales.

"Les personnes inquiètes sont déjà parties"

"Même s'il y a un accord entre les deux pays, les gens qui étaient vraiment inquiets sont déjà partis vivre en Angleterre", explique Maggie. Les départs sont finalement assez sporadiques : les titres de séjour seront tous seront accordés, à quelques exceptions près.